بالذكاء الاصطناعي.. زوكربيرج وزوجته يعلنان مبادرة الحاسوب العملاق لعلاج الأمراض

أسس رئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج وزوجته الدكتورة بريسيلا تشان مبادرة باسم "تشان زوكربيرج" CZI في عام 2015 التي تهدف في نهاية المطاف علاج جميع الأمراض أو الوقاية منها أو إدارتها بحلول نهاية القرن.

وفي مبادرتهما السامية الأهداف تعهدا بدفع مبلغ 6.4 مليار دولار للعلم والأبحاث المتعلقة بالوقاية من الأمراض المختلفة وعلاجها. وينصب تركيزهما بشكل خاص على تمويل وتنفيذ أبحاث الطب الحيوي الرائدة، فضلاً عن إنشاء أدوات مفتوحة المصدر تسمح للعلماء بالعمل بكفاءة أكثر من قبل.

الآن في فيديو نشره الزوجين، أعلنا تمويل بناء نظام حاسوبي ضخم يعمل بالذكاء الاصطناعي مخصص للأبحاث الطبية، مكون من أكثر من 1000 وحدة معالجة رسوميات، وهذه ليست مجرد بطاقات رسومات تقليدية، بل وحدات معالجة الرسومات H100 الأفضل في فئتها والمستخدمة في صناعة الخوادم التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

تقدم مبادرة تشان زوكربيرج (CZI) مزاعم جريئة حقًا حول نظام الحوسبة الطبي المتخصص الجديد وقدراته، يزعم بيان صحفي أن نظام الحوسبة "سيؤدي إلى اكتشافات جديدة رائدة يمكن أن تساعد في علاج جميع الأمراض أو الوقاية منها أو إدارتها بحلول نهاية هذا القرن".

بريسيلا تشان

الهدف من المبادرة الجديدة هو منح الباحثين إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لدراسة الخلايا السليمة والمريضة. استخدام النماذج التنبؤية للخلايا البشرية يمكن أن يساعد الباحثين على فهم أفضل لكيفية تفاعل واستجابة الأجسام للأمراض أو الأدوية الجديدة.

الأمر يشبه تشغيل "خلية افتراضية" من خلال عمليات محاكاة مختلفة لمعرفة ما يمكن أن يحدث، كما أوضحت تشان وزوجها زوكربيرج، المؤسسان المشاركان لـ CZI، الأمر في مقال في مجلة MIT Technology Review.

أوضحت "تشان" في بيانها الإعلامي: "يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تتنبأ بكيفية استجابة الخلية المناعية للعدوى، وما يحدث على المستوى الخلوي عندما يولد طفل مصاب بمرض نادر، أو حتى كيففية تفاعل جسم المريض مع دواء جديد". .

المشكلة الوحيدة في هذه المبادرة لعلاج جميع الأمراض هي أن هذه الأدوات مكلفة جدا و باهظة الثمن لدرجة أنها بعيدة عن متناول العديد من العلماء، و هذا بالضبط ما تريد مؤسسه CZI تغييره. من المتوقع أن تعمل مجموعة معالجات الرسومات GPU الجديدة على تشغيل نماذج الخلايا البشرية "المتاحة بشكل مفتوح" من أجل تسريع الأبحاث الطبية وتشجيع العلماء على العمل بشكل تعاوني، كما تقول CZI.