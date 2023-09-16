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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل سيعرض واتساب الإعلانات داخل الدردشة؟.. ميتا تفجر مفاجأة جديدة

واتساب
واتساب

بعد ما يقرب من 10 سنوات من قيام شركة "ميتا" Meta، بشراء منصة المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp ووعدها بأن تطبيق الدردشة لن يحتوي على إعلانات أبدا، تفيد التقارير الأخيرة بأن الشركة تخطط لعرض الإعلانات في محادثات واتساب، كمحاولة  لتحسين إيراداتها حيث يشعر المستثمرون بالقلق بعد خسارة الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك رهانها على الواقع الافتراضي و"الميتافيرس".

ووفقا لتقرير حديث صادر عن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فأن عملاقة التكنولوجيا تستكشف ميزة جديدة لعرض الإعلانات مع جهات الاتصال على شاشة الدردشة بتطبيق واتساب.

 

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وأضاف التقرير أن المداولات مستمرة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وعلاوة على ذلك، تستكشف الشركة أيضا ما إذا كان يمكنها فرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه في حال تم إطلاق الميزة الجديدة، فسيشاهد مستخدمي واتساب إعلانات داخل قائمة الدردشات مع الأصدقاء وجهات الاتصال الأخرى على التطبيق، ومن غير المرجح أن تظهر الإعلانات داخل الدردشة نفسها، وستبدو الواجهة مشابهة لكيفية انتشار الإعلانات بين الدردشات في فيسبوك ماسنجر ورسائل البريد الإلكتروني في Gmail.

هل سيعرض واتساب الإعلانات داخل الدردشة؟

بعد فترة وجيزة من نشر التقرير، كتب رئيس واتساب، ويل كاثكارت، تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، وقال إن الشركة لا تعمل على هذا الأمر.

وقال في المنشور: "إن قصة " فايننشال تايمز" هذه كاذبة، نحن لن نفعل ذلك".

وفي بيان، قالت "ميتا" لصحيفة فايننشال تايمز: "لا يمكننا حساب كل محادثة أجراها شخص ما في شركتنا، لكننا لا نختبر ذلك، ولا نعمل عليه، وهذه ليست خطتنا على الإطلاق".

ويشار إلى أن تطبيق واتساب للأعمال يخدم أكثر من 200 مليون مستخدم على منصته اعتبارا من يونيو من هذا العام، وهي قفزة أربعة أضعاف عما كان عليه قبل حوالي 3 سنوات.

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