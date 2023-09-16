أخبار التكنولوجيا.. هل يعرض واتساب الإعلانات داخل الدردشة؟.. ميتا تفجر مفاجأة جديدة.. أكثر 10 متابعة على تويتر في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شاشة عرض محتوى مثالية.. أسعار Galaxy S23 Plus في الإمارات
فى حال كنت تبحث عن جوال رائد بحجم كبير وبسعر معقول، لن تجد أفضل من جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G.
عرض مناسب.. سعر Galaxy S23 في المملكة العربية السعودية
بعد نجاح تحفة سامسونج Galaxy S22 5G، قرر الصانع الكوري تكرار التجربة ولكن بشكل أحدث من خلال جوال Samsung Galaxy S23 5G.
أناقة أكثر.. اعرف سعر Galaxy Z Flip 5 في الإمارات
لن تجد فى عالم أندرويد جوالاً أنيقاً بشاشة قابلة للطي وفي نفس الوقت بعتاد قوي، إلا تحفة سامسونج الكورية الأحدث حالياً بالأسواق Samsung Galaxy Z Flip5.
ضد الكسر.. هاتف متين من هواوي هيقلب الموازين| فيديو
أصدرت شركة التصنيع الصينية العملاقة هواوي Huawei، سلسلة هواتفها الرائدة Mate 60، تحتوي هذه التشكيلة الجديدة على 3 طرز هي: Mate 50 و Mate 60 Pro و Mate 60 Pro+.
هل سيعرض واتساب الإعلانات داخل الدردشة؟.. ميتا تفجر مفاجأة جديدة
بعد ما يقرب من 10 سنوات من قيام شركة "ميتا" Meta، بشراء منصة المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp ووعدها بأن تطبيق الدردشة لن يحتوي على إعلانات أبدا، تفيد التقارير الأخيرة بأن الشركة تخطط لعرض الإعلانات في محادثات واتساب، كمحاولة لتحسين إيراداتها حيث يشعر المستثمرون بالقلق بعد خسارة الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك رهانها على الواقع الافتراضي و"الميتافيرس".
وحوش الكاميرا.. أيهما أفضل هواوي Mate 60 Pro أم شاومي 13 ألترا
تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية، لإطلاق أفضل هاتف ذكي ذو إعدادات كاميرا قوية، من بينهم هواوي وشاومي، وفي هذه المقارنة، سنلقي نظرة سريعة على الهاتفين Mate 60 Pro وXiaomi 13 Ultra، وهما هاتفان ذكيان متطوران تم إصدارهما في عام 2023.
تشتري iPhone 15 ولا iPhone 15 Pro | مقارنة كاملة
ترقب الملايين حول العالم منذ أيام قليلة الحدث التقني الأبرز للعام وهو إطلاق آبل الأمريكية لسلسلة آيفون 15، والتى تأتى بعدة تغييرات أبرزها منفذ الشاحن من نوع TYPE-C، إلا أن هناك حيرة فى الإختيار اذا كنت تفاضل بين هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15.
تدوم إلى 31 ساعة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر منافس
كشفت هواوي Huawei، النقاب عن السماعة اللاسلكية FreeBuds Pro 3، والتي تقدم مجموعة من الميزات الرائعة والتحسينات عن سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Pro 2، والتي توفر تجربة صوتية مستقرة وممتعة بسعر منافس.
سعر ومواصفات ساعة آبل الجديدة Apple Watch Series 9
أعلنت شركة آبل Apple، عن سلسلة هواتف iPhone 15 والساعات الذكية Apple Watch Series 9 إلى جانب الطراز المميز Apple Watch Ultra 2، والتي توفر العديد من مزايا التقنيات الصحية.
الحسابات الأكثر متابعة على تويتر في 2023 .. من يحتل الصدارة؟
منذ إنشائه في عام 2006، برز موقع تويتر والذي أصبح الآن يسمي إكس X، كمنصة بارزة لمشاركة الأفكار ووجهات النظر في مشهد الوسائط الاجتماعية الديناميكي، كما عزز الشعور بالترابط من خلال التغريدات والمشاركات الغنية بالمعلومات، مما أدى إلى سد الفجوة بين الأفراد والشخصيات المشهورة.
كاميرا 200 ميجابكسل .. شاومي تزود أحدث هواتف Note بمعالج صاروخي
تستعد شركة شاومي لإطلاق خط هواتف جديد من سلسلة Redmi Note، تتضمن الجيل الثالث عشر من هواتف Note، تحت اسم سلسلة Redmi Note 13 الجديدة، والتي ستنطلق في 3 إصدارات يوم 21 سبتمبر المقبل وهم Note 13 وNote 13 Pro وNote 13 Pro+ المتطور.