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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في الكويت

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip4

اذا كنت تفكر فى اقتناء جوال رائد أنيق المظهر باقتدار سيكون خيارك الأول جوال Samsung Galaxy Z Flip4، الذى يمكنك طيه فى جيبك بكل سهولة بحجم أصغر من كارت البنك خاصتك، وفى نفس الوقت مع شاشة مبهرة قابلة للطي.

جاء سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 فى الكويت لسعة 256 جيجابايت 210 دينار كويتي، وسعة 512 جيجابايت مقابل 236 دينار، وسعة 1 تيرابايت بسعر 262 دينار.

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وشاشة خارجية قياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية أيضاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy Z Flip4

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip4 على ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Flip4

لمحبي التصوير طرح جوال Samsung Galaxy Z Flip4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأمامية لجوال Samsung Galaxy Z Flip4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 30 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Flip4

يمتلك جوال Samsung Galaxy Z Flip4 بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، و 15 وات للحشن اللاسلكي، و7.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

مع قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي للحماية من الخدش، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy Z Flip4

يمكنك الحصول على جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في 9 ألوان هي، البنفسجي، الجرافيتي، الذهبي الوردي، الأزرق، الأصفر، الأبيض، الكحلي، الكاكي، والأحمر.

Galaxy Samsung Samsung Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Flip4 أندرويد 13 الكويت

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