بتوقيع ميسي.. زد يحقق فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي في الدوري

حقق فريق زد الفوز أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز علي استاد القاهرة الدولي.

وأحرز مصطفى سعد ميسي نجم زد الهدف الوحيد في المباراة.



وسجل مصطفى سعد ميسي هدف فريق زد في مرمى الإسماعيلي، بعدما تلقى تمريرة بالخطأ من حارس الدراويش أحمد عادل عبد المنعم.



وحصل فريق الإسماعيلي على ضربة جزاء ولكن علي لطفي حارس زد تصدى لتسديدة عبد الرحمن مجدي بنجاح، ومنع الدراويش من التعادل.



وحصد فريق زد أول 3 نقاط في مسابقة الدوري الممتاز، بينما تكبد فريق الإسماعيلي الهزيمة الأولى خلال الموسم الأول تحت قيادة إيهاب جلال.