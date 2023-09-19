هل تستخدم قوات حفظ السلام الروسية السلاح في ناجورنو كاراباخ؟.. موسكو تجيب

قال رئيس لجنة الدفاع بـ مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه ليس لـ قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ الحق في استخدام الأسلحة طالما أن حياتهم ليست مهددة.

وأضاف كارتابولوف في تصريحات إعلامية حول تفاقم الوضع في ناجورنو كاراباخ: "طالما أن قوات حفظ السلام الروسية نفسها ليست مهددة، فليس من حقها استخدام الأسلحة".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قوات حفظ السلام الروسية واصلت تنفيذ مهامها في ناجورنو كاراباخ وسط تصاعد التوترات.

وتفترض موسكو أن أمنهم سيتم ضمانه من قبل جميع الأطراف، مشددة على أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناجورنو كاراباخ وتدعو الأطراف المتصارعة إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية بدء إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب في كاراباخ "من أجل استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان"، وشددت على أنها لم تستهدف المدنيين ولا البنية التحتية المدنية.