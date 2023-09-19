بإطلاق نار كثيف.. أرمينيا تعلن استهداف عاصمة إقليم كاراباغ في أذربيجان

أعلنت السلطات الموالية لأرمينيا ،اليوم الثلاثاء، في ناغورني كاراباغ، استهداف عاصمة الإقليم ومدن أخرى "بإطلاق نار كثيف".

ومن جانبها، أعلنت أذربيجان إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغورني كاراباغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان " إنه من أجل ضمان احترام ما نص عليه الاتفاق الثلاثي (موسكو - باكو - يريفان)، والتصدي للاستفزازات واسعة النطاق في المنطقة الاقتصادية بقرة باغ، ونزع سلاح القوات المسلحة الأرمينية وانسحابها من أراضينا، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية، وضمان سلامة المدنيين ... كذلك العسكريين، فضلا عن استعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان، تم إطلاق عملية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وأضافت أنها أبلغت بذلك قوات حفظ السلام الروسية ومركز مراقبة وقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تدريبات "إيجل بارتنر 2023" الأمريكية – الأرمنية المشتركة التي انطلقت في أرمينيا أمس الاثنين، وستستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.