سيد بازوكا: النادي الإسماعيلي يعاني على مدار أكثر من 3 سنوات

أكد سيد بازوكا، نجم النادي الأسماعيلي السابق، أن النادي يواجه مشاكل في اللاعبين، خاصة بعد إغلاق القيد على النادي، إضافة إلى رحيل 6 لاعبين عن الفريق.

وقال سيد بازوكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه لا بد من مجلس الإدارة العمل لمصلحة النادي الإسماعيلي، مؤكدا أنه لا يوجد ولاء أو انتماء لأي لاعب سوى جماهير الإسماعيلي.

الإسماعيلي يعاني

وتابع نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن النادي الإسماعيلي تلقى هزيمة قاسية من زد، في افتتاحية الدوري، مؤكدا أن الإسماعيلي يعاني على مدار أكثر من 3 سنوات.