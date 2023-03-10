بازوكا: صفقات الاسماعيلي الصيفية لم تكن بناءً على رغبة جاريدو

أكد سيد عبدالرازق "بازوكا" نجم فريق الإسماعيلي السابق أن فريق الإسماعيلي يمر بأزمات عديدة في الوقت الراهن ويحتاج إلى تكاتف أبنائه في المرحلة الحالية من أجل استعادة مستواه الفني من جديد في الكرة المصرية.

وقال سيد عبدالرازق "بازوكا" نجم فريق الإسماعيلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن صفقات الاسماعيلي الصيفية لم تكن بناءً على رغبة جاريدو المدير الفني السابق للفريق وتم اختيارها من قبل مجلس الإدارة السابق ".

وأضاف :"أتمنى أن يتخطي نادي الإسماعيلي الأزمة الحالية والعودة إلى مساره الصحيح في الكرة المصرية".