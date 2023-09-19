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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يكشف سبب ظهور منظمة بريكس

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة البريكس هي منصة استراتيجية بديلة لتعزيز التعاون بين الدول النامية في الوقت الذي تفقد فيه المؤسسات التقليدية لإدارة الاقتصاد الدولي مصداقيتها.

وأكد دا سيلفا، خلال خطابه في إطار فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة أن ظهور منظمة بريكس يأتي بسبب الافتقار إلى المساواة والاختلالات في إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.

وأشار الرئيس البرازيلي، إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة الدول الخمس بدعوة أعضاء جدد للتعاون في صيغة البريكس بعد قمة جوهانسبرج في أغسطس يساعد في "تعزيز الجهود من أجل النظام الذي من شأنه أن يعكس التعددية الاقتصادية والجغرافية والسياسية في القرن الحادي والعشرين".

يذكر أن منظمة بريكس تتكون من خمسة دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وأعلنت في قمة جوهانسبرج خلال شهر أغسطس الماضي، توسيع المنظمة بانضمام مصر والأرجنتين وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ستدخل العضوية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024.

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