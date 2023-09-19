الزمالك يتغلب على هليوبوليس بدوري محترفي اليد

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، من التغلب على نادي هليوبوليس بنتيجة 31-28، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى من بطولة دوري المحترفين، والتي أقيمت على الصالة المغطاة بنادي هليوبوليس بمدينة الشروق.

ويقود الفريق: أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

ويحاول نادي الزمالك العودة مرة اخري الي منافسات الدوري خاصة بعد تعثره في المباراة الماضية امام البنك الأهلي بنتيجة 26-27، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري محترفي اليد.