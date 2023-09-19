منها كثرة النوم.. لو لاحظت هذه الأعراض بطفلك يجب القيام بتحليل دوري

قالت الدكتورة أسماء هشام، ماجيستير التغذية العلاجية، إن حاجة الطفل للسعرات الحرارية تختلف باختلاف الأعمار، و الأنشطة التي يمارسها الطفل.

ووجهت "هشام"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، نصيحة للأمهات وهي: "لو لاحظت الأم أي تغييرات في سلوكه الغذائي أو كثرة النوم و التشتت و عدم التركيز في دراسته، لازم تقوم بتحليل دوري للطفل لمعرفة سبب المشكلة".

وشددت "هشام"، على ضرورة تأكد الأم من مخزون الحديد لدى الطفل، فيتامين د، و توفير أوميجا 3 بغذائه، منوهة إلى أن تناول الطفل للدهون الصحية يساعده على التركيز و التفكير بشكل سليم.

خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال

وحذرت من شرب الأطفال لمشروبات الطاقة و خطورتها عليهم، قائلة: " الكانز الواحدة من مشروب الطاقة بـ 17 فنجان قهوة".