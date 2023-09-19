تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من فوائد زيت الفلفل الحار للشعر ما يلي :-

· تحفيز بصيلات الشعر على النمو والإنبات ممّا يعالج مشكلة الشعر الخفيف أو الصلع ويؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة كثافته.

· تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي تغذية الشعر وإعطائه الحيوية والنضارة.

· زيادة متانة الجدار الخارجي لخصلات الشعر ممّا يمنع تساقطها.

· تنعيم الشعر وتسهيل تسريحه ومنع تشابكه. إضفاء اللمعان والنعومة على الشعر.

· طريقة تطبيق زيت الفلفل الحار على الشعر اقسمي شعرك إلى عدة أجزاء، ثمّ اقسمي الخصلات إلى أخرى أصغر حجماً بما يشبه تمهيده للسشوار.

· ضعي زيت الفلفل الحار على الخصلة مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالقليل من الزيت أولاً، وفي حال عدم الشعور بالحرقة يمكن الاستمرار في التدليك، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أن الشعور بالوخز يعني وجود حساسية أو التهابات في فروة الرأس ما يتطلب ضرورة التوقف التام عن استخدام الزيت.

· لفي منشفة مبللة بالماء الساخن على شعرك، أو ضعي كيساً بلاستيكياً.

· اتركي شعرك منقوعاً بالزيت مدّة ساعة أو ساعتين.

· اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

· امتنعي تماماً عن تسريح شعرك وهو مبللٌ خشية تقصفه.