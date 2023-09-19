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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: فحص أطفال دار أيتام طبيا وتوفير الأدوية اللازمة

فحص الاطفال في دار
فحص الاطفال في دار ايتام في المنوفية

قامت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة في محافظة المنوفية  بالمرور على دار الأيتام التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي ( دار ملك  الملوك ) بشبين الكوم في إطار مبادرة مد الرعاية الصحية الأولية لدور التضامن الإجتماعي.

 

جاء ذلك  بحضور فريق إشراف المديرية بقيادة الدكتورة مروة فتحي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة عبد الباسط مسئولة إدارة رعاية الأمومة والطفولة ، وفريق الإشراف المكون من طبيب بشري وطبيب أسنان وفنية معمل (كيميائي) وممرضة وذلك لمتابعة الحالة الصحية للأطفال.

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وتم فحص عدد ١١ طفلا ٩  أولاد وبنتين بقياس الطول والوزن وفحص طبي وأسنان وتحليل دم وتم تحويل عدد ٨ أطفال لرعاية طفل بحري حالات حشو أسنان وعلاج نزلات برد وانيميا مع توفير الأدوية اللازمة للأطفال.  

                                                                           

وقام فريق الإشراف بمتابعة الأطفال المسجلين من الزيارة السابقة بأن لديهم انيميا وإعادة تحليل الهيموجلوبين للتأكد من عدم وجود انيميا ولتقييم المكان وهل يوجد تحسن في صحتهم والاهتمام بهم وبعد التحليل تم التأكد من سلامتهم جميعاً.

التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية الأولية رعاية الأمومة محافظة المنوفية مديرية الصحة وزارة التضامن الاجتماعي

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