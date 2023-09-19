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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة لمتابعة أسباب تسمم 51 شخصا بمطعم بيتزا في المنوفية

غلق مطعم في المنوفية
غلق مطعم في المنوفية

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، محل وجبات سريعة للبيتزا والدواجن وذلك عقب تسمم عدد من الأهالي نتيجة بعض الوجبات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين وأصحاب الغش حفاظا على صحة المواطنين .

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كما تم تشكيل لجنة من الإدارة الطبية والطب الوقائي والرقابة التموينية ومفتشي الأغذية والطب البيطري، لمتابعة أسباب التسمم وأخذ عينات من الوجبات لتحليلها.

كما قامت اللجنة بتنفيذ قرار رقم 217 لسنة 2023 بغلق أحد المطاعم للمأكولات الجاهزه بمدينة منوف وذلك بعد اصابة عدد من الأشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات سريعة من المطعم.

وأكد رئيس المدينة، أنه لن يتهاون فى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أسباب التسمم الإدارة الطبية الرقابة التموينية الطب البيطري محافظة المنوفية وجبات سريعة محافظ المنوفية مفتشي الأغذية مدينة منوف

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