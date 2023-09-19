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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية: "الحياة من أجل المتوسط" يهدف للتحول الأخضر للموانئ والأنشطة البحرية

الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مؤتمر "الحياة من أجل المتوسط life for medeca" في نسخته الثالثة، يهدف إلى التحول الأخضر للموانئ والأنشطة البحرية وفقًا للمعايير العالمية سعيا للحفاظ على السلامة البيئية لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.


وانطلقت فعاليات المؤتمر بمكتبة الإسكندرية، بحضور، أن سكو نائب سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتورة سوزان خليف، مدير التنمية المستدامة لمصر وإفريقيا بهيئة التنمية المستدامة للبحر المتوسط بإيطاليا، ولفيف من الباحثين من عدة دول عربية وأجنبية.


وأكد الدكتور قنصوة أن المؤتمر يهدف إلى مشاركة الأفكار مع كافة الباحثين حول دول العالم من أجل تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وتقليل تأثيرها السلبي على البيئة، ووضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة بمدينة الإسكندرية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.


وأشار إلى أن الجامعة أنشأت مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا لتقديم سياسات تدعم التنمية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع تقليل التأثيرات السلبية علي البيئة، مضيفا أن الجامعة تتبنى استراتيجية تحويل الاقتصاد الأزرق ليكون أكثر اخضرارا وذلك بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والخبراء ورجال الصناعة.


وتحدث عن إسهامات جامعة الإسكندرية في مؤتمر المناخ cop27 ودورها الرائد في مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي والإشراف علي مشروعات إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.
وأعرب عن أمله في أن يصل مؤتمر المناخ القادم cop28 إلى تمويل حقيقي لكثير من المشروعات البيئية والتحول الأخضر للوصول إلى الهدف المنشود من الانبعاثات "صفر انبعاثات" Zero Emission.


من جانبها، أكدت ممثلة وزارة ما وراء البحار الفرنسية مارجوت ماركارولي، أن الهدف من المؤتمر هو وضع حلول عاجلة لتقيل الانبعاثات والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن العلم يُعد أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ من خلال تشجيع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكهم.
وتحدث رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل رضا أحمد إسماعيل، عن دور وزارة النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار تبني الدولة المصرية لقضية تغير المناخ كأحد أهم أولوياتها وأنها جزء لا يتجزأ من الخطة التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها 2030.


من ناحية أخرى، وجه الدكتور سـعيد عـلام عميد كلية الهندسة القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلاء الكليات بضرورة المراجعة الكاملة للمنشآت والمدرجات والمعامل بكافة كليات ومعاهد الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد واستكمال كافة أعمال الصيانة بها.


واستعرض خلال ترؤسه لاجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التقرير المقدم من الدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، حول استعداد الجامعة للمشاركة في التصنيف الأخضر العالمي Green Metric Word من خلال عرض المحاور الرئيسية له وهي "البنية التحتية، الطاقة، وتغير المناخ، المخلفات، المياه، وسائل النقل، التعليم والبحث العلمي".


كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار داخل محافظة الإسكندرية، وأهم العوامل التي تسببت في زيادة المخاطر الناجمة عن الأمطار، وعرض الموقف التنفيذي للمشروع والأماكن المقترحة للتنفيذ. 

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