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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة الفيوم تندب مهندس المرور لإعداد تقرير في حادث تصادم بالطريق الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الفيوم انتداب المهندس الفني بإدارة مرور الفيوم، لإعداد تقرير عاجل عن حادث تصادم سيارتي أحدهما ملاكي والأخرى أجرة على طريق القاهرة أسيوط الغربي، والذي أسفر عن إصابة 15  شخصا بإصابات متفرقة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من الدكتور هاني همام مدير  هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بين سيارتي أحدهما ملاك والأخرى أجرة محملة بالركاب، على طريق القاهرة أسيوط الغربي.

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.


تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل آلة نيابة الفيوم التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

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