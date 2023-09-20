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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال الكشكي: الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية من أجل الحوار الوطني

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، يتماشى مع روح الحوار الوطني التي عاشها الشعب المصري منذ عام كامل.

 

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن  جلسات الحوار الوطني كانت تذاع على الهواء مباشرة، وكان لا يوجد أي خطوط حمراء خلال المناقشات التي تمت.

 

من أجل الحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،الدولة المصرية نجحت، بعد قيام القيادة السياسية بأطلاق جلسات الحوار الوطني، مؤكدا ان الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية من أجل الحوار الوطني.

جمال الكشكي الحوار الوطني انتخابات الرئاسة الشعب المصري الدولة المصرية

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