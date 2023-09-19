تنمية مستمرة.. جمال الكشكي: الرئيس السيسي ترك بصمة في صعيد مصر

أكد جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن الصعيد صاحب روح طيبة ومقبل على الازدهار والتقدم بصفة مستمرة .

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الرئيس السيسي ترك بصمة حقيقية في صعيد مصر وهذا الأمر لمسناه في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في الصعيد ".

وأضاف جمال الكشكي:" لايوجد رئيس في تاريخ مصر قام بجولات ميدانية في كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد مثلما فعل السيسي".

وتابع جمال الكشكي:" الرئيس السيسي حريص على إحداث التنمية في محافظات صعيد مصر في كافة القطاعات ".

وأكمل جمال الكشكي:" الدولة المصرية خلال 10 سنوات ضخت استثمارات تقدر بـ 1.9 تريليون جنيه في مشورعات صعيد مصر ".