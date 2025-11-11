قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تتابع الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، ومركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التقارير الواردة من غرف العمليات بالمحافظات تشير إلي فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة وانتظام سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر وسط إقبال متزايد من المواطنين، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، مشيرًة إلي أن الوزارة تتابع لحظة بلحظة انتظام العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية في المحافظات التي تجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تشمل 14 محافظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة الميدانية المستمرة من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات داخل اللجان ومحيطها، للتأكد من تنفيذ التوجيهات الخاصة بتوفير سبل الراحة للناخبين، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تهيئة أماكن الانتظار وتيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير المظلات ومصادر الإنارة اللازمة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء ميسرة وآمنة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع جهود الأجهزة التنفيذية في التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين محيط اللجان ومقار الاقتراع، ومع مديريات الصحة لتوفير التأمين الطبي وفرق الإسعاف حول اللجان الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقي تقارير المتابعة من المحافظات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدة بالجهود المبذولة من القيادات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية بالشكل اللائق بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن انتظام العملية الانتخابية في جميع المحافظات يُعد نتاجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد