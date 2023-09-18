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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأولى على مستوى الصعيد..بدء الدراسة بكلية الهندسة بنات بجامعة الأزهر بقنا

وفد جامعة الأزهر
وفد جامعة الأزهر

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد جامعة الأزهر، لمناقشة تذليل بعض العقبات تمهيداً لبدء الدراسة بكلية هندسة بنات جامعة الأزهر بقنا، والتى تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الازهر، يتم انشائها على مستوى محافظات الصعيد.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

ضم وفد جامعة الأزهر كل من: الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور ابراهيم حسن، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا.

 

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وتلقى محافظ قنا، خلال اللقاء، اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ناقش فيها الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الازهر لخدمة  فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر  في محافظات اسيوط والقاهرة، وذلك للتخفيف عن كاهل أسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

 

وأكد محافظ قنا، حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الازهر من أبناء المحافظة.

 

و توجه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، بالشكر لمحافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية، و دعمه المستمر لإفتتاح كلية هندسة بنات جامعة الأزهر بقنا والتى ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن.

 

و أشار نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، إلى أنها سوف تكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعى منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق.

 

 

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