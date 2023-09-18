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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص أبوتشت إلى حالتي وفاة و9 مصابين بقنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

ارتفع عدد ضحايا حادث ميكروباص خزان أبوتشت بـ قنا ، إلى جثتين و ٩ مصابين، عقب انقلاب الميكروباص بالركاب على جانب الطريق.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق خزان أبوتشت، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة ٩ آخرين.

 

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دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تبين مصرع كل: هارون محمد أحمد 60 عامًا، مقيم بقرية جزيرة الدوم، وبخيتة جاد الرب 33 عامًا، مقيمة بقرية بخانس، فيما جرى نقل 9 مصابين للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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