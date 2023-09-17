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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء محور جديد للقطار الكهربائي السريع والسيارات أعلى النيل بمدينة قنا

تفقد مسار القطار
تفقد مسار القطار السريع بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات وافق على إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات، بداية من الطريق الصحراوي الغربي مروراً بأعلي النيل وحتي الطريق الصحراوي الشرقي، سوف موازياً لكوبري دندرة أعلي النيل.

 

جاء ذلك خلال جولة لوزير النقل والمواصلات ومحافظ قنا ، تفقد خلالها محطة قنا إلي محطة قنا التبادلية بمنطقة الصالحية ضمن مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع " أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل.

 

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كما تفقد الوزير والمحافظ، عدد من المواقع ضمن مسار الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع" قنا - الغردقة - سفاجا" وذلك للربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب العمدة مبارك والنائب محمد طايع والنائب مصطفي محمود، أعضاء مجلس النواب.


وأضاف محافظ قنا ، بأن المحور الجديد سيخفف ضغط مرور السيارات علي كوبري دندرة، حيث سيقوم بتوفير الوقت والجهد علي المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا.

و أشار  الداودى، إلى أن محافظة قنا تشهد حاليا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

وأكد محافظ قنا ، بأن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف الداودي، بأن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تمت مراعاة أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريبة من الطرق والأماكن السكنية لخدمة سكان محافظات الصعيد.

يذكر أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وبالتالى ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ، من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية.

 

محور قنا

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قنا القطار الكهربائي السريع مسار القطار الكهربائي السريع الطريق الصحراوي الغربي كوبرى دندرة محطة قنا شبكة قطارات كهربائية صعيد مصر منظومة القطار الكهربائى

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