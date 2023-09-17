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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساء اليوم..قطع مياه الشرب عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا

مياه قنا
مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع المياه عن مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا، لإجراء أعمال غسيل وتطهير محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا.

و أوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بأن قطع المياه سوف يبدأ فى الساعة الـ ١٠ مساء اليوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر الجارى وحتى الساعة الـ ٧ صباح الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر الجارى، أو لحين انتهاء أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة.

 

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و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه تضم كافة مناطق شرق السكة الحديد بمدينة قنا والتى تعتمد على مياه محطة الصالحية، لمدة ٩ ساعات متواصلة.

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه نتيجة القيام بإجراء أعمال غسيل وتطهير لمروقات محطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا، ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة.

و أهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه.

قنا قطع المياة شركة مياه الشرب مناطق شرق السكة الحديد محطة مياه الصالحية مدينة قنا

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