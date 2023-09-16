بأسعار مخفضة .. افتتاح معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية بقنا

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اليوم السبت، معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بالمحافظة والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، الأمين المساعد لأمين المحافظة، وعمرو طارق السباعي، أمين تنظيم الحزب بقنا.

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، إن المعرض يوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية والأدوات المكتبية والأحذية والشنط " بأسعار مخفضة بنسبة ٣٠% عن مثيلاتها بالأسواق ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وأشار عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلي أنه تم افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز أبوتشت وسوف يتم تعميم المعرض وذلك بهدف تغطية جميع المراكز ودعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية تماشيا مع توجهات القيادة السياسية.

ومن جانبه أكد محمود عرفات، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن المعرض أقيم بمشاركة أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة وذلك تشجيعاً لهم، مؤكداً أن كافة المعروضات صناعة مصرية بخامات ممتازة وأسعار مخفضة ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع القنائى.