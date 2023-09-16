عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة .. افتتاح معرض مستقبل وطن للمستلزمات المدرسية بقنا

معرض مستقبل وطن بقنا
معرض مستقبل وطن بقنا

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، اليوم السبت، معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بميدان الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بالمحافظة والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، الأمين المساعد لأمين المحافظة، وعمرو طارق السباعي، أمين تنظيم الحزب بقنا.

 

 

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بمدن الطلبة

بعد 13عاما.. انتهاء خلافات أبناء العمومة في جلسة صلح بقرية فاو بحري بقنا

 

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا ، إن المعرض يوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية والأدوات المكتبية والأحذية والشنط " بأسعار مخفضة بنسبة ٣٠% عن مثيلاتها بالأسواق ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وأشار عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلي أنه تم افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز أبوتشت وسوف يتم تعميم المعرض وذلك بهدف تغطية جميع المراكز ودعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية تماشيا مع توجهات القيادة السياسية.

ومن جانبه أكد محمود عرفات، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن المعرض أقيم بمشاركة أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة وذلك تشجيعاً لهم، مؤكداً أن كافة المعروضات صناعة مصرية بخامات ممتازة وأسعار مخفضة ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع القنائى.

قنا أسعار مخفضة للمواطنين المستلزمات المدرسية حزب مستقبل وطن الزي المدرسي معرض المستلزمات المدرسية صناعة مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

قنا .. فريق طبي بمستشفى الوقف المركزى ينقذ ربة منزل وجنينها في جراحة نادرة

افتتاح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بقنا

ترشيحاتنا

موازنة النواب: برامج الإصلاح تدعم صرف الحزم الاجتماعية للمواطنين.. وتعزز صلابة الاقتصاد

يونيدو تساعد الاقتصادات النامية على إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة

أهداه مسبحة.. مواطن: دعوت الرئيس السيسي من «بلكونة منزلي» وقالي «طالع لك»

فرنسا تدعو إلى التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

نقيب الزراعيين: القرارات الاستثنائية للرئيس السيسي انتصار للفلاح المصري

نيرة نبيل: تكلفة مشروعات حياة كريمة ببني سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

فيديو

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ