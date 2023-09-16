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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بمدن الطلبة

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 / 2024 ، والذي اشترط أن يقبل بالسكن كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المعلنة.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، بالنسبة للطالبات، يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير "ممتاز – جيد جداً" جميع الكليات، ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005م جميع الكليات.

 

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وتابع عكاوي، بالنسبة للطلبة الذكور، يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير "ممتاز – جيد جداً" جميع الكليات، ويتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005م جميع الكليات.

 

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية، بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة "أول قسيمة" يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ" 485 جنيها" رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي''350 جنيها" إقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءا من يوم الأحد الموافق 1 / 10 / 2023 م.
 

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد" المرحلة الثالثة فقط" لمدة أسبوع، بدأ من اليوم السبت 16 سبتمبر وينتهي الخميس 21 سبتمبر الجاري.

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، بالنسبة لموعد استقبال طلبات الالتماسات من الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة؛ تكلف الإدارة العامة للمدن الجامعية باستقبال طلبات الالتماسات من يوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 2023 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 / 10 / 2023 م المقدمة من الحالات التي لم تنطبق عليها  شروط الإسكان الطلابي وهم في حاجة ماسة للسكن؛ نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفرز هذه الحالات وعمل قائمة بالمقبول منهم لعرضهم على اللجنة للموافقة على تسكينهم في الاجتماع القادم.

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