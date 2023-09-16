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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدءاً من الأسبوع المقبل .. السبت إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء تطبيق قرار مجلس جامعة جنوب الوادي، باعتبار يوم السبت من كل اسبوع إجازة رسمية للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية، بدءاً من السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجارى.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، استفادة العاملين بالمستشفيات الجامعية من هذا القرار مع عدم الإخلال بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى المستشفيات الجامعية والمترددين عليها وبما لا يؤثر على عمل العيادات الخارجية التي تعمل طوال أيام الاسبوع.

 

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وأوضح عكاوى، بأنه سوف يتم منح جميع الإدارات غير المتعاملة بشكل مباشر مع جمهور المستشفيات يوم السبت إجازة من كل أسبوع، وسيتم تطبيق نظام التناوب بين الإدارات والأقسام ذات التعامل المباشر لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة.

وكان مجلس عمداء جامعة جنوب الوادى، ناقش خلال جلسة سابقة، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، تحويل يوم السبت من كل أسبوع من يوم عمل إلى أجازة أسبوعية.


وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن تخصيص يوم السبت كأجازة مفيد للغاية، وأن الوزارات والهيئات والبنوك في مصر تعتمد يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية، كما يتم اعتماد يومي السبت والأحد أجازة رسمية في الدول الغربية.

وتابع عكاوى، كما أن يومي الجمعة والسبت في الدول العربية اجازة أسبوعية، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في هذه الدول والمؤسسات.

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