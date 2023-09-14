جامعة جنوب الوادى تمثل مصر في البطولة العربية والأفريقية للبرمجة ACPC

شاركت جامعة جنوب الوادى، بـ 20 فريقا من أصل 2285 فريقا مشاركين في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات والتي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية، من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

واستطاع فريقان من الفرق الممثلة لجامعة جنوب الوادى، التأهل والوصول لنهائيات البطولة العربية والإفريقية للبرمجة ACPC وتمثيل مصر في المسابقة، التي سوف تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 17-21 نوفمبر من العام الجاري بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية.

و قدم الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، التهنئة للفرق المتأهلة، حيث يعد هذا التأهل بمثابة الانجاز الأول في تاريخ مشاركات الجامعة بالمسابقة والذى تحقق في فترة قصيرة، حيث بدأت الجامعة بالمشاركة في المسابقة منذ عامين فقط مع إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، بمساعدة وتسهيل كافة الإجراءات لإتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة بالمستوى الذي يليق بالجامعة مع الآلاف من زملائهم بمختلف الجامعات الافريقية والعربية في هذه الاحتفالية العلمية الكبيرة، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا في هذه المنافسة.

وأشار عكاوى، إلى أن جامعة جنوب الوادى يمثلها الفريق الأول dp on three والمكون من الطلاب يوسف أسعد صبحى، حازم محمد حسن، والطالب عمر عبد الرحمن أبوالمجد، بينما يمثل الفريق الثانيTopic.push_back(bel_habd) والمكون من الطلاب محمد عبد الرازق عبده، ومحمد عبده اسماعيل، والطالب عبد العاطي بدوي.



جدير بالذكر أن المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية- التابعة لجامعة الدول العربية- بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



