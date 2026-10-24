الرئيس عون: محاربة الفساد أولوية والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر، مشدداً على أن «العدالة المتأخرة ليست عدالة»، وأن من حق المواطن الحصول على العدالة وقضاء شفاف ومستقل، لافتاً إلى أن الاستقلالية تنطلق من الشخص نفسه ومن قراراته.

وقال عون، من قصر العدل في طرابلس: «محاربة الفساد أولوية، والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية»، مشدداً على ضرورة أن يؤدي القاضي واجباته بنزاهة، وألا يدين بريئاً أو يبرّئ مجرماً.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد تحقيق إنجازات قضائية كبيرة، مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية للقضاة، وداعياً إياهم إلى عدم السماح لأي جهة بالتأثير عليهم، وأداء واجباتهم بما يمليه عليهم ضميرهم، بما يضمن استقلالية القضاء وترسيخ العدالة.

كما زار الرئيس جوزيف عون مرفأ طرابلس، للاطّلاع على أوضاعه ولقاء المسؤولين عنه، حيث جدّد التأكيد على انضمام مرفأَي طرابلس وبيروت إلى مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وقال الرئيس عون إن انضمام مرفأين، وليس مرفأ واحداً، إلى المشروع يشكّل إنجازاً يتطلّب خطوات متتابعة لترجمته على أرض الواقع.

وأضاف أن لبنان أمام فرصة اليوم ليصبح مرفأ طرابلس من أهم المرافئ، مؤكداً أن من واجب الدولة الوقوف إلى جانب المسؤولين عنه ومساعدتهم، بهدف تطويره وتحويله إلى مركز حيوي واقتصادي للمنطقة وللبنان ككل.