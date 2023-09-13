الحزن يخيم على قرية الصياد بقنا بعد وفاة أبنائها بإعصار ليبيا.. شاهد

دفن الجثامين فى دولة ليبيا الشقيقة، ضاعف من آلام الحزن بين الأهالى فى قرية الصياد بـ قنا ، على أبنائهم الذين راحوا ضحية إعصار "دانيال"، بعدما جرفتهم المياه وتقطعت الطرق المحيطة، وحالت دون وصول الأجهزة الرسمية وسيارات الإسعاف إليهم، ليستقر القرار بين أهاليهم المتواجدين فى منطقة درنة بـ ليبيا ، على دفن الجثامين فى أماكنها إكراماً لهم.

أعداد الضحايا، لم يصدر بها أى بيان رسمى حتى الآن، لصعوبة وصول الأجهزة الرسمية للمنطقة المنكوبة التى يقطن بها أهالى قرية الصياد فى ليبيا، بخلاف بقية المصريين الذين يقيمون فى مناطق أخرى قريبة، لكنها كما يردد الأهالى وصلت حتى كتابة السطور إلى 17 شخصاً، تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عاماً.

دفناهم فى ليبيا وننتظر شهادات وفاتهم

الأهالى فى قرية الصياد بنجع حمادى، لا ينتظرون وصول جثامين أبنائهم، كما بقية المحافظات، لكنهم ينتظرون تدخل رسمى من الدولة، لسرعة استخراج أوراق وفاة أبنائهم، لاتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن تسجيل وفاتهم فى السجلات الرسمية للدولة، مع مناشدات أخرى بتدخل الدولة لإعادة المصابين و العالقين فى المناطق المنكوبة بدولة ليبيا الشقيقة.

فى سرادقات عزاء السيدات، الأمر يختلف عن الرجال، فمازالت صرخات النساء تدوى فى أرجاء قرية الصياد، التى وصفها الأهالى بالقرية المنكوبة، كونها فقدت عدد كبير من أبنائها فى الإعصار المدمر، فمعظم العائلات والشوارع بها شاب متوفى أو آخر مصاب، وعائلات أخرى مازال أبنائها مفقودين لا يعلمون عنهم شيئاً إن كانوا ضمن شهداء لقمة العيش أو مازال هناك أمل فى عودة سالمين إلى ذويهم.

خبر وفاتهم وصلتنا من أبنائنا فى ليبيا

قال عبده محمد على الشيمى، فقدت ابن أختى ونسيبى، وردتنا الأنباء من خلال أبنائنا المتواجدين فى ليبيا حالياً، بوفاة أبنائنا وتعرفهم عليهم، ودفن جثامينهم هناك فى درنه، بعد تعذر نقلهم إلى هنا، نتيجة تدمير طرق وكبارى محيطة بالمنطقة، مع شدة المياه التى تسببت فى جرف الكثير من المنازل والمناطق هناك، ومعها بالتالى الضحايا الذين فقدوا حياتهم، كما أفاد أبنائنا هناك بأن مدينة درنه انهارت بالكامل جراء الإعصار، الذى تسبب فى اختفاء أحياء ومناطق كاملة.

و أضاف الشيمى، يعز علينا أن يدفن أبنائنا بعيد عنا، لكن قضاء الله و قدره، و استسلمنا لأمر الله، لذلك نطالب الدولة أن تقف بجانب الأهالى الذين فقدوا أبنائهم، خاصة أن هؤلاء الشباب كان لديهم دوافع لتحسين أحوالهم المعيشية والمساهمة فى ضخ عملة صعبة للدولة.

و أشار الشيمى، إلى أن الجثامين التى تعرف عليها أهلنا هناك وتم دفنها بشكل فعلى فى مقابر تبعد عن مدينة درنه بحوالى 2 كيلو، تضم كل من: أحمد محمد أحمد عباس، سعودى أحمد على محمود، أحمد سمير كمال، عبدالله محمد كمال، محمد كمال السيد، محسوب أحمد بدوى بكار، أحمد عبدالحسيب صديق، أحمد القط عبود، عشرى على، اسماعيل صلاح حسن، عبدالناصر حمدى أحمد النيفى، محمود جمعه حسين عثمان، أحمد جمعه متولى، نفادى فؤاد محمد على النيفى، عادل عيد البندوقى، و كرم عبدالعاطى عسران" متزوج من سيدة ليبية" و أسرته المكونة من 4 أفراد.

و تابع الشيمى، ومازال هناك أشخاص عالقين تحت الأنقاض، يحاول أهالينا مع فرق الهلال الأحمر بليبيا، البحث عن المفقودين الآخرين، حيث أن هناك 7 أو 8 أشخاص مفقودين لا نعلم عنهم أى شىء حتى الآن، ومازلنا فى تواصل مستمر مع أبنائنا هناك لمعرفة مصير بقية المتواجدين هناك.

قرية الصياد لها نصيب الأسد فى عدد الضحايا

فيما قال أحمد همام، مدير مدرسة، فقدت من ضمن الضحايا ابن اختى، و نسيبى سعودى، وأبناء عمومة، بجانب بقية الضحايا الذين تربطنا بهم علاقة قرابة وصداقة، فقد كان لقريتنا الصياد نصيب الأسد فى عدد ضحايا إعصار " دانيال" وتحولت القرية إلى منطقة منكوبة لفقدانها عدد كبير من أبنائها تجاوز 17 شخص و العدد قابل للزيادة.

و أضاف همام، أخبار وفاة أبنائنا وصلتنا من خلال اتصالات بأبنائنا وذوينا المتواجدين هناك فى ليبيا، فقد أخبرونا بعد عودة الاتصالات بوفاة الأشخاص المذكورين ودفن جثامينهم هناك، إكراماً لهم، لعدم القدرة على نقلهم بعيداً عن المنطقة المنكوبة التى تدمرت طرقها.

و أشار أحمد عباس، إلى أن بعض الضحايا سافروا منذ فترة قريبة إلى دولة ليبيا الشقيقة، بحثاً عن لقمة عيش حلال تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة، مطالباً المسئولين بالتواصل مع المسئولين فى ليبيا، لإستخراج شهادات وفاة الضحايا، حتى يتمكن أبنائهم و أهاليهم من التعامل مع الوضع الجديد بشكل رسمى، مع العمل على نقل جثث الضحايا الذين عثروا عليهم مؤخراً ونقل المصابين إلى مصر، لتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة الأهالى بالقرية.

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