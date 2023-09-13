توجيهات بوضع حلول جذرية لمشكلة صرف صحى مصنع سكر دشنا بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمصنع سكر دشنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس كمال الجمل، مدير عام مديرية الرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين محمد، مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، والمهندس أحمد صلحى محمود، مدير مصنع سكر دشنا ، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





و وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولى المصنع بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإجراء المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى للمصنع بشبكات الصرف الصحى العمومية لمدينة دشنا، وتسديد مقايسة التوصيل.

و أشار الداودى، إلى أن بدء تنفيذ عملية الربط بشبكة الصرف الصحى، سوف تتم فور تسديد رسوم المقايسة المقررة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع سوف يساهم فى الارتقاء بمستوى الصحة والنظافة العامة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف، و توفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.