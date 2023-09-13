عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات بوضع حلول جذرية لمشكلة صرف صحى مصنع سكر دشنا بقنا

اجتماع مصنع سكر دشنا
اجتماع مصنع سكر دشنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمصنع سكر دشنا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس كمال الجمل، مدير عام مديرية الرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين محمد، مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، والمهندس أحمد صلحى محمود، مدير مصنع سكر دشنا ، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

بتخفيضات تصل إلى 25%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة قنا

عاشق التراث.. الحباظي اقترض من البنوك للتأريخ لأعلام الصعيد المهمشين

 

و وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولى المصنع بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإجراء المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى للمصنع بشبكات الصرف الصحى العمومية لمدينة دشنا، وتسديد مقايسة التوصيل.

 

و أشار الداودى، إلى أن بدء تنفيذ عملية الربط بشبكة الصرف الصحى، سوف تتم فور تسديد رسوم المقايسة المقررة.

 

وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع سوف يساهم فى الارتقاء بمستوى الصحة والنظافة العامة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف، و توفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.

 

 

قنا الصرف الصحى مصنع سكر دشنا حلول جذرية لمشكلة الصرف شركة مياه الشرب شبكة الصرف الصحي خدمات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

موضوعات متعلقة

اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبوتشت بقنا

مديحة جاب الله.. قصة سيدة من محو الأمية لـ أوائل الجامعة وتحلم بالدكتوراة

ترشيحاتنا

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

زاهي حواس: عام 2024 مهم جدا لعلم الآثار.. وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

الهولندي هوجربيتس يثير مخاوف العالم مجددا بعد زلزال المغرب.. ومفاجأة بشأن مصر

حذر من حرب عالمية.. ساركوزي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

بعد خسارة تونس.. طلب غريب من مدرب منتخب مصر لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000 عام|شاهد

وسط سيول درنة.. مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

فيديو

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ