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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على إصدار تراخيص المحال العامة

ورشة عمل المراكز
ورشة عمل المراكز التكنولوجيه

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، في ورشة العمل التى ينظمها ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدريب القائمين على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء على إجراءات إستلام المستندات وإدخالها على المنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بشكل سريع.

جاء ذلك بحضور أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة، وإبراهيم السيد، مدرب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

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وأوضح نائب محافظ قنا، أنه يتم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين، و يشارك في فعاليات اليوم الأول 26 متدرب من الجهات المستهدفة والمراكز التكنولوجية بمدن"قنا- قفط- قوص- نقادة"، وسوف تُستكمل فعاليات الورشة غداً بحضور العاملين بالمراكز التكنولوجية لمدن" أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- دشنا- الوقف"، بالإضافة إلى ممثلى الجهات الخارجية.

وأضاف عمر، أن فعاليات الورشة شملت تدريب المستهدفين على عدد من المحاور، منها شرح إجراءات طلبات رخص المحال العامة بعد التحديثات التي طرأت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منظومة التراخيص، وشرح آلية استخدام النظام الموجود على المنظومة، وكيفية متابعة الطلبات المقدمة ومواقف التنفيذ لدى الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وأشار نائب محافظ قنا، إلى أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية أوضحا تنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليا بدون ترخيص.

وأوضح عمر، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن موجودة فى القانون القديم.

ورشة عمل بقنا

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قنا وزارة التخطيط منظومة إصدار تراخيص المحال المراكز التكنولوجية التحول الرقمي ورشة العمل قفط قوص نقاده رخص المحال العامة

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