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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة قنا يشدد على وصول خدمات مبادرة "100 يوم" لكافة المستحقين

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بـ قنا

شدد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، علي ضرورة وصول خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة، لجميع المستحقين في القري والنجوع ونشر الوعي الصحي للاستفادة من تلك المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بمديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة لبحث خطة سير العمل بكل إدارة ومناقشة كافة التحديات ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.

 

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وناقش بدران، مع فريق الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة، سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدم علي مدار العام للمواطنين، بجانب فحص أعمال الحملة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الإجتماعات شملت في أبرزها لقاء فريق الطب الوقائي ومناقشة الأمراض المعدية وكيفية التصدي لها ، والترصد وصحة البيئة.

 

وأضاف بدران، بأنه تم التشديد علي فريق مراقبة الأغذية بضرورة تكثيف المرور علي المحلات والمطاعم للتأكد من جودة ما يقدم للمواطنين ووضع خطط وقائية شاملة.

 

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