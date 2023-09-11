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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقنا

أعضاء المبادرة الوطنية
أعضاء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى مرحلتها الثانية، بعد نجاح المبادرة فى مرحلتها الأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس عبدالعظيم على حرب، والدكتور غسان محمد مهند، مقيمىّ وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، مقيم وزارة الاتصالات، أعضاء لجنة التقييم بالمحافظة والتى ضمت كلا من الدكتور علاء شاكر، والمهندس الحسينى محمد، والمهندس محمد نصر، أحمد عبدالخالق، المهندسة ايمان محمد على، عبدالرحيم محمد.
 

 

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استعرض محافظ قنا، مع أعضاء اللجنة الخطوات والإجراءات التى تمت منذ الإعلان عن تدشين الدورة الثانية للمبادرة، حيث تم الإعلان عن بدء التقديم على المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأول من أبريل الماضى، واستمر التقديم للمشروعات على المنصة حتى الأول من سبتمبر الجارى.

أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم عقد دورة تدريبية للجنة التنفيذية على أعمال التقييم، وتم حصر المشروعات المتقدمة على المنصة في الفئات الستة المستهدفة.

أوضح الداودى، بأن المشروعات التابعة للمحافظة التى تم تقديمها على المنصة بلغت 109 مشروع، بواقع" 19 مشروع فئة المشروعات الكبيرة، 18مشروع فئة المشروعات المتوسطة، 12 مشروع فئة المشروعات الصغيرة، 29 مشروع فئة الشركات الناشئة، 15 مشروع فئة المبادرات غير الهادفة للربح، 16 مشروع فئة مشروعات المرأة".

 

تابع محافظ قنا ، بأن المشروعات التى استوفت التقييم المبدئي منها بلغت 25 مشروع يتوافر بها المكونين الأخضر والذكى، لافتاً إلى أنه سيتم عمل لجنة التقييم بالمحافظة بمشاركة"ممثلى وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات، المجلس القومى للمرأة"، لتقيم تلك المشروعات بكل فئة على حده خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجارى، وسيتم إخطار مسئولى المبادرة بوزارة التخطيط بنتائج التقييم بحد أقصى يوم 24 سبتمبر الجارى.

وأضاف الداودي، بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات مُحققة لتلك الأهداف، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة.

يُذكر أن محافظة قنا حققت نجاحا كبيراً خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتم اختيار 6 مشروعات بواقع مشروع في كل فئة للخضوع للتقيم النهائى من قِبل اللجنة العليا للتقييم بوزارة التخطيط، وتم إختيار مشروع الزراعة بدون تربة بنظام H.P.Aeroponic من بينها ، ليحل في المرتبة الثانية بفئة المشروعات الصغيرة ، و شاركت محافظة قنا بهذا المشروع بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى عقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى.

قنا المنصة الالكترونية المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة وزارة البيئة التحول الرقمي مشروع الزراعة بدون تربة

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