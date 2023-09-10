محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمدينة الأمل

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي قطاعات المرافق بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مد خطوط الغاز وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى التابع لمركز نجع حمادى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وشركة الاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلاً دون إحداث أى أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وذلك لمواكبة خطط الدولة فى التنمية الاقتصادية والعمرانية.

قال محافظ قنا، إن مدينة الأمل سوف تكون كاملة المرافق من مياه وطرق وكهرباء وصرف صحي وتليفونات وغاز، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".

يذكر أن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، وتحول إلى حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدانا تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة.