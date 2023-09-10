أثناء إصلاح عطل بمحطة صرف.. مصرع فني تشغيل وإصابة 4 بحالات اختناق بقنا

لقي فنى تشغيل مصرعه، وأصيب 4 آخرون، بحالات اختناق، أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف صحى بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع فني تشغيل مصرعه، وإصابة 4 آخرين، بحالات اختناق، أثناء محاولتهم اصلاح عطل فنى بمحطة صرف صحى القلاعية التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع أحمد خلف مصطفى متولى ٣٥ عاما، فني تشغيل مقيم بقرية بخانس، وإصابة كل من: يوسف حسن محمود ٥٥ عاما، حسني حسن محمود ٥٠ عاما، الطيب حسن محمود ٤٠ عاما، ومحمد حسني حسن ٢٠ عاما، بحالات اختناق.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







