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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء إصلاح عطل بمحطة صرف.. مصرع فني تشغيل وإصابة 4 بحالات اختناق بقنا

اسعاف
اسعاف

 

لقي فنى تشغيل مصرعه، وأصيب 4 آخرون، بحالات اختناق، أثناء محاولتهم إصلاح عطل بمحطة صرف صحى بمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع فني تشغيل مصرعه، وإصابة 4 آخرين، بحالات اختناق، أثناء محاولتهم اصلاح عطل فنى بمحطة صرف صحى القلاعية التابعة لمركز أبوتشت.

 

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بالانتقال والفحص، تبين مصرع أحمد خلف مصطفى متولى ٣٥ عاما، فني تشغيل مقيم بقرية بخانس، وإصابة كل من: يوسف حسن محمود ٥٥ عاما، حسني حسن محمود ٥٠ عاما، الطيب حسن محمود ٤٠ عاما، ومحمد حسني حسن ٢٠ عاما، بحالات اختناق.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 



 

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