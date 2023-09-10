عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص مليار و146 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا

اجتماع الخطة الاستثمارية
اجتماع الخطة الاستثمارية بقنا

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وصالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

عاشق التراث.. الحباظي اقترض من البنوك للتأريخ لأعلام الصعيد المهمشين

في ظروف غامضة.. مصرع عروس بعد زفافها بـ 40 يومًا بقنا


 وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتى.

وقال محافظ قنا إنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات" الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الاحتياجات، وأمن وإطفاء ومرور، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية"، موجهاً الجهاز التنفيذى بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.

وشدد الداودى على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيداً لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكداً استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدماً في معدلات التنفيذ.

وأكد محافظ قنا تقديم جميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اجتماع الخطة الاستثمارية بقنا

IMG-20230910-WA0063
IMG-20230910-WA0063
IMG-20230910-WA0070
IMG-20230910-WA0070
IMG-20230910-WA0069
IMG-20230910-WA0069
IMG-20230910-WA0076
IMG-20230910-WA0076
IMG-20230910-WA0075
IMG-20230910-WA0075
IMG-20230910-WA0078
IMG-20230910-WA0078
قنا الخطة الاستثمارية رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة برنامج التنمية المحلية اسواق حضارية المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

انتقادات طالت رجولته| شاهد… مفاجأة بقصة العروس التي حملت زوجها.. "مطلعش فرح"

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

موضوعات متعلقة

مصرع شقيقين غرقًا داخل ترعة القمانة في قنا

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل منزله بنجع حمادى

ترشيحاتنا

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين

فشل كبير .. قرار مفاجئ من الجيش الأوكراني يثير دهشة أمريكا

السفير أحمد حجاج: كلمة الرئيس في قمة العشرين ركزت على مشاكل أفريقيا

عاجل .. العاهل المغربي يعقد اجتماعا طارئا بعد كارثة الزلزال المدمر

الأعلى للقضاء يعتمد حركة المحاكم الابتدائية .. مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

خدمات عالمية.. محطة قطارات صعيد مصر جاهزة لاستقبال الركاب.. تفاصيل بالصور

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ