تخصيص مليار و146 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وصالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتى.

وقال محافظ قنا إنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات" الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الاحتياجات، وأمن وإطفاء ومرور، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية"، موجهاً الجهاز التنفيذى بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.

وشدد الداودى على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيداً لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكداً استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدماً في معدلات التنفيذ.

وأكد محافظ قنا تقديم جميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.



