تعليم قنا تناقش استعدادات الإدارات التعليمية للعام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، خطة عمل واستعدادات المديرية والإدارات التعليمية، للعام الدراسي الجديد2023-2024م و التأكيد على تفعيل القرارات الوزارية.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والادارية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومديرى عموم الادارات التعليمية، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة.

ناقش الاجتماع عدداً من النقاط الهامة والرئيسية، أبرزها التأكيد على استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، ومناقشة الكتاب الدورى رقم 33 بتاريخ 7/9/2023 والخاص باجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2023-2024 والانتهاء من جميع الإجراءات والتي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

كما ناقش الاجتماع، تعليمات الكتاب الدورى رقم 67 الصادر بتاريخ 5/9/2023 بشأن مواصفات الزى المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية الخاصة لترسيخ قواعد الإنضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسات التعليمية.

وتناول الاجتماع، التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وتفعيل حصة الريادة المدرسية وكذلك حصص المشاهدة بالتنسيق مع مدرس الفصل ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تضم عضو تخطيط وعضو متابعة وعضو ميدانى لإعادة فحص وتقييم مبانى المدارس الموجودة بكل إدارة وإعداد تقرير عن المبانى غير الصالحة لرفعها للهيئة بالوزارة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.

كما شدد السيد، على ضرورة الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم وتسكينهم على مناطق العجز بموجب الشهادة المؤمنة مسوغ التعيين، والاستعداد لعمل معارض أهلاً مدرستى بالتنسيق مع الوحدة المنتجة على مستوى جميع الإدارات، ويحذر البيع داخل المدارس سواء حكومية أو خاصة.



وأكد وكيل الوزارة على التواصل والتنسيق التام مع مديرى الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل محيط المدارس.



كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على عدم إجراء أى تحويلات لطلاب الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى مديرية أخرى، موجهاً بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربوياً مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح.



وأشار السيد، إلى حظر تواجد واستخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائياً، مع السماح بالهاتف غير المزود بكاميرا للطلاب والمعلمين، ومشدداً على الإدارات المعنية، بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة، وحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك ورفع تقارير يومية بما تم إنجازه على أرض الواقع.



