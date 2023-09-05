شقيقتان كفيفتان تجتازان امتحان محو الأمية في قنا.. فيديو

تمكنت شقيقتان كفيفتان، من اجتياز امتحانات محو الأمية بطريقة برايل، عقب أدائهما استكتاب محو الأمية، اليوم الثلاثاء، بمقر فرع هيئة تعليم الكبار بـ قنا ، للحصول على شهادة محو الأمية.

جاء ذلك بحضور ياسر السمهودى، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بقنا، مسئولي جمعية الفرسان، لذوى الهمم، لإعداد الامتحان بطريقة برايل، تمهيداً لتسليم الأوراق للهيئة بالقاهرة، لاعتماد النتيجة وإرسال شهادات النجاح.

قالت فاطمة شوقى وهبى،" كفيفة": من منطلق الحديث الشريف من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، حرصت على أن أحرر نفسى من ظلام الجهل والأمية إلى نور العلم والحياه، وأديت اليوم مع شقيقتى شيماء، استكتاب محو الأمية للحصول على الشهادة، حباً فى التعليم، وليس مجرد الحصول على الشهادة أو تعلم طريقة برايل فقط.

وتابعت: أتمنى من الله عز وجل أن يوفقنى لطريق الخير، وبإذن الله سوف أكمل طريقى فى التعليم ولن أتوقف، كما أكرمنى المولى عز وجل خلال الفترة الماضية بحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر بفضل الله تعالى.

من جانبه قال ياسر السمهودى، مدير فرع تعليم الكبار بقنا: وقعنا برتوكول تعاون مع جمعية الفرسان لذوى الهمم فى ديسمبر 2022، بدأنا من خلاله تسجيل ذوى الإعاقات المختلفة بقاعدة بيانات الرفع، لمساعدتهم فى تعلم القراءة والكتابة، وتمكينهم بعد ذلك من الحصول على شهادة محو أمية لاستكمال تعليمهم.

وتابع السمهودى: كانت فاطمة وشقيتها شيماء "مكفوفتين" أول الملتحقات بفصول خاصة لمحو الأمية، وأيضاً فتيات من مراكز نجع حمادى و أبوتشت، لتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة برايل، من خلال متخصصين فى هذا المجال، بدعم واهتمام من قبل الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار.

وأضاف مدير فرع تعليم الكبار بقنا: عقب تحديد موعد الامتحان، أعطينا النماذج الامتحانية لمسئولى الجمعية، لترجمتها بطريقة " برايل" لتتناسب مع ذوى الهمم، وتم العمل عليها ومن خلال وجود لجنة من تقييم أداء الفرع وخبراء برايل، تم إجراء الامتحان، وتصحيحه من خلال خبراء برايل، وبعدها تم ترجمة استكتاب المبصرين لطريقة برايل لمنحهم شهادة محو الأمية، و بإذن الله قبل مضى شهر من الآن سوف يكون معهم شهاداتهم، لتمكينهم من استكمال رحلتهم التعليمية.

