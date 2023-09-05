لتطوير أدائهم.. تدريب معلمي اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية قنا

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الثلاثاء فعاليات تدريب معلمى اللغة الفرنسية ضمن مشروع دعم وتنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية "تريفل"، لمعلمى المرحلة الإعدادية فى بداية العام الدراسي 2023-2024م، المنعقد بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور محمد حسن محمد، موجه عام اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بقنا، و عبير راشد، مديرة مدرسة السيدة زينب، وربيع محمد، منسق المشروع بالمحافظة، وسيد أحمد، المنسق التقني والفني للمشروع.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا ، بفريق "تريفل" لجهوده فى دعم وتدريب معلمين اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية، لافتاً إلى أن مشروع تريفل يهدف إلى تنمية مهارات معلمى اللغة الفرنسية لغويا و تربويا ، ورقميا ورفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الفرنسية.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جميع المتدربين بأن يكونوا سفراء لزملائهم بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية التى حصلوا عليها من خلال التدريب لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المعلمين.

جدير بالذكر أن فعاليات التدريب بدأت الاثنين 4 سبتمبر وتستمر حتى الاثنين المقبل، الموافق 11 سبتمبر الجارى، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتعاون مع المعهد الفرنسى بالقاهرة لتدريس اللغة الفرنسية ووزارة التعليم الفرنسية وشبكة كانوبيه الدولية وتمويل الوكالة الدولية للتنمية الفرنسية.