رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع بمنسقي برامج الجامعة الأهلية

لبحث الاستعدادات للعام الجديد..

اجتمع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بمنسقى برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية، للاطمئنان على قبول الطلاب المتقدمين والأعداد التى تم قبولها.

كما اطمأن رئيس جامعة جنوب الوادى، على استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين ببرامج الجامعة الأهلية، التى تتضمن برامج" الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والصيدلة والهندسة والتمريض".

وتناول اللقاء دراسة كيفية إجراءات بدء قبول طلاب جدد هذا العام فى برامج جديدة مثل الألسن"لغات انجليزى وفرنسى" والتجارة والفنون والتصميم والسياحة والرياضة.

وناقش رئيس جامعة جنوب الوادى، مع منسقى برامج الجامعة الأهلية كل المعوقات والتحديات التى تواجههم والاستعداد لبدء الدراسة بالبرامج المذكورة.

يذكر أن رئيس جامعة جنوب الوادى، عقد عدد من الإجتماعات على مدار الأيام الماضية، لبحث استعدادات كافة القطاعات والكليات للعام الجامعى الجديد.