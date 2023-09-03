جامعة جنوب الوادى تحدد 17 سبتمبر للكشف الطبي على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

وافق الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، على تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع للعام الجامعي 2023 /2024 وطبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عكاوى، بأنه سوف يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية يوم الأحد الموافق 17/9/2023.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن اللجنة تتشكل من عميد كلية الطب رئيسا للجنة، ورئيس قسم طب وجراحة العيون أو من ينوب عنه، ورئيس قسم جراحة العظام أو من ينوب عنه، ورئيس قسم المخ والأعصاب أو من ينوب عنه وسوف يتم الاستعانة بأى قسم يحتاج عرض الطالب عليه دون هذه الأقسام.

وتعمل اللجنة، تحت إشراف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للخدمات الطبية.



وكان الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، قد حدد مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023 / 2024 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، بداية من يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة، وتقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبى.



