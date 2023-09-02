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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. تخصيص 25 ألف متر لإقامة مستشفى مركزى جديد بمدينة قوص

موقع مستشفى قوص الجديد
موقع مستشفى قوص الجديد

قال الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، جرى تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر من أملاك الإدارة الزراعية، لإنشاء  مستشفى مركزى جديد عليها، كانت تنازلت عليها لصالح الوحدة المحلية لإقامة عدد من المشروعات الخدمية عليها.

أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن مساحة المستشفى الجديد تقع ضمن مساحة ٧ أفدنة مخصصة لإقامة مشروعات تنموية تقع بالقرب من مبني الإدارة الزراعية بطريق مجمع المواقف.

أشار الشعينى، إلى أنه سبق وتم تخصيص مساحات منها لإقامة مبني للاسعاف ومركزاً للتأهيل تشرف عليه إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تم عمل محضر انضمامي بين عدد من الجهات الحكومية بالمدينة منها هندسة كهرباء قوص لتحويل مسارات كابلات الكهرباء الهوائية إلي كابلات أرضية، تمهيداً لتسليم الموقع لمديرية الصحة ومن ثم البدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى.

ونوه الشعينى، إلى أنه تم عمل معاينة ميدانية للموقع برفقة كل من مسئولي المتابعة والتخطيط وممثلى هندسة الكهرباء لإنهاء إجراءات تحويل مسارات الكابلات.

 

معاينة موقع مستشفى قوص الجديد

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قوص مدينة قوص مستشفي مركزى قنا مستشفى مركزى جديد المشروعات الخدمية

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