حياة كريمة.. قافلة طبية لصحة قنا تكشف على 834 مواطنا بقرية الكفلتية

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية الكفلتية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٢٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع" ٢٤٣ حالة جراحة مسالك بولية، و ٢٣٤ حالة أمراض باطنية ، و ١٨٢ حالة طب أطفال، و ٦٣ حالة طب وجراحة الفم والاسنان، و ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٤ حالة تنظيم الأسرة، و ٢٤ حالة جراحة عامة".

وتابع الداودى: تم إجراء فحوصات معملية لـ ٦٥ حالة، انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة قدمت خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الداودى، بأن القافلة قدمت أيضاً خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٩٤ مواطناً.