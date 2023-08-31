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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"

وفد مشروع التنمية
وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة


 

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع مسؤلي مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الأساسية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حامد حجازى، مشرف المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور أشرف خضر، استشاري البنية التحتية بالمشروع، ومحمد قناوى، المنسق الميداني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والمهندسة رضوي عبد الرحمن، مشرف مشروع حيينا، والمهندس محمد إسماعيل، مدير المساحه بقنا.

 

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وقال محافظ قنا، إنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا سوف يتم عقد دورة تدريبية لمدة أسبوعين لتنمية قدرات كوادر المحافظة في المجالات المرتبطة بعمليات ادارة العمران وتطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضى ورخص البناء.

 

و أشار  الداودى، إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن مشروع "حيّنا"يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.


 

وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة

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قنا حينا مشروع التنمية الحضرية المتكاملة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الهيئة العامة للتخطيط العمراني وزارة الاسكان البنية الأساسية

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