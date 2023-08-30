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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تتخطى المليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية لمشروعات الصرف بِقُرى دشنا

مشروعات الصرف الصحى
مشروعات الصرف الصحى بـ دشنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة التشطيبات النهائية بمحطات رفع صرف صحي قري أبو دياب غرب وأبو دياب شرق والعزب ضمن مشروع صرف صحي قري مركز دشنا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كلا من: النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى لقرية أبو دياب شرق والذي سوف يعمل بطاقة تصميمية ١٣ ألف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بطاقة ١٣ ألف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٩٨ ٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٦ كيلو و ٥٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٩٥ ٪، وخط طرد مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر ٥٠٠ مم بطول ١ كيلو و ٧٣٠ متر  بنسبة تنفيذ ٩٣ ٪ بتكلفة إجمالية ٣٧ مليون جنيه ويستفيد من المشروع ٣٨ ألف نسمة.

 

و تابع الداودى، جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبو دياب غرب بطاقة تصميمية ١٢ ألف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ ٩٦ ٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٧ كيلو و ٦٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٩٧ ٪، وخط طرد مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر ٦٣٠ مم بطول ٤ كيلو و ٦٠٠ متر  بنسبة تنفيذ ٩٣ ٪، بتكلفة إجمالية ٧٥  مليون جنيه ويستفيد من المشروع ٢٧ ألف نسمة.

 

كما تفقد محافظ قنا ، مشروع الصرف الصحي لقرية العزب بطاقة تصميمية ٩ الاف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ ٩٨ ٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٦ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٩٠ ٪، وخط طرد  مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر ٣١٥ مم بطول ١ كيلو و ٣٨٠متر  بنسبة تنفيذ ٩٩ ٪ بتكلفة إجمالية ٣٥ مليون جنيه ويستفيد من المشروع ٢٧ ألف و٥٠٠ نسمة. 
 

يذكر أن مشروع الصرف الصحي لقري مركز دشنا يجري تنفيذه في ١٧ قرية بتكلفة مليار و ٥٠٠ مليون جنيه ويستفيد منه ٤٢٠ ألف نسمة ويضم ١٨ محطة رفع وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول ٤٢٥ كيلو متر وخطوط طرد بأقطار مختلفة بطول ٩٠ كيلو متر وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع ٧٨٪.


 

دشنا

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قنا دشنا حياة كريمة أبو دياب غرب أبو دياب شرق مشروع الصرف الصحي

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