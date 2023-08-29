عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جنوب الوادي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالجامعة

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على اعتماد يوم السبت إجازة رسمية للعاملين بـ جامعة جنوب الوادى.

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تشكيل لجنة لتسجيل وتسعير وتفعيل تسويق التطبيقات الالكترونية التي أنتجتها الجامعة وتملك حقوق الملكية الفكرية لها وإعداد لائحة قانونية مالية وفنية لذلك.


كما وافق مجلس الجامعة، على تشكيل لجنة لتخطيط وتنفيذ حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية لجامعة جنوب الوادى في مكون التعليم ومكون المستشفيات الجامعية.

 

بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتي الوفاء الشاملة وقوص الشاملة بقنا

تدخل الخدمة قريبا..محافظ قنا يتابع التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت


ونظر مجلس جامعة جنوب الوادى، فى المسودة الأولية لإنشاء "وحدة الاعلام والتواصل المجتمعي بمستشفيات جامعة جنوب الوادي"، وفي مقترح اللائحة التنفيذية لقانون الإبتكار بالجامعة.


كما نظر مجلس الجامعة، في خطة  الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي 2023/2024 بما يتناسب مع أعداد الطلاب والنوع الاجتماعي بكل كلية، ووافق على عودة مسابقة "أجمل مبنى" والتى كانت تعقد ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة.

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على قيام مركز التخطيط الإستراتيجي بإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي" 2024 –  2028"، وعلي انعقاد مؤتمر قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، في مدينة مرسي علم في الفترة من 13- 15 سبتمبر 2023.

 

ووافق مجلس الجامعة، على إصدار مجلة علمية خاصة بكلية الصيدلة تحت مسمى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الصيدلانية، وأحيط المجلس علماً بالخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعى 2023 / 2024.


 
كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من: الدكتور ياسر رجب على سليمان والدكتور العشماوى عبد الكريم أحمد، بكلية الآداب، والدكتور غادة محمد حسنى النوبى محمد بكلية التربية النوعية، ووافق المجلس على منح اللقب العلمى للدكتور أحمد عزت أحمد عبدالرحمن، لوظيفة استاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتور محمد عبد البارى أحمد ابراهيم، لوظيفة أستاذ بكلية الطب.


 
كما وافق مجلس الجامعة، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور شوزان نشأت عبد الرازق عبد اللاه، بكلية الاداب، ومنح اللقب العلمى لكل من: الدكتور بخيته حامد ابراهيم، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتور محمد أحمد همام سيد، لوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، والدكتور اسلام جاد الرب أحمد ابراهيم،  لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.
 
ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتورة هالة محمد يونس قاسم بكلية الآداب، والدكتورة نشوى محمد عربى، بكلية الطب البيطرى، والدكتورة هالة عبد الراضى حماده أحمد، بكلية التربية النوعية، وكلا من: الدكتور عبد الرحمن خيرى عبد الله، والدكتور محمد محمد عاطف محمد  بكلية الطب، والدكتورة مروة مصطفى محمد يوسف، بكلية الهندسة وكل من: الدكتورة مى سيد إسماعيل محمد، والدكتور محمد إسماعيل رشدى عبدالصمد، والدكتورة الشيماء عبدالستار محمد عبدالعال، بكلية الصيدلة، والدكتورة نهى ثابت سعيد إبراهيم بكلية الزراعة.

جامعة جنوب الوادي إجازة رسمية قنا إجازة أسبوعية يوم السبت التطبيقات الالكترونية مجلس الجامعة المستشفيات الجامعية أجمل مبنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

موضوعات متعلقة

إغلاق وتشميع 9 منشآت طبية غير مرخصة بمدينة قنا

حميات قنا تنجح في إجراء منظار قنوات مرارية لمريض خمسينى

ترشيحاتنا

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

رياض محرز يقود تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

في مقدمتها الأمن الغذائي.. ملفات هامة على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لخدمة قضايا الأمة

قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد قبل طلاقهما

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

فلبينية تشتري سمكة لتناول طعام الغداء لن تصدق ماذا وجدت بها

فيديو

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

13 ألف جنيه .. كيفية الحصول على منحة الزواج ؟

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ