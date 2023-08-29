جنوب الوادي تعتمد يوم السبت إجازة أسبوعية رسمية للعاملين بالجامعة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على اعتماد يوم السبت إجازة رسمية للعاملين بـ جامعة جنوب الوادى.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تشكيل لجنة لتسجيل وتسعير وتفعيل تسويق التطبيقات الالكترونية التي أنتجتها الجامعة وتملك حقوق الملكية الفكرية لها وإعداد لائحة قانونية مالية وفنية لذلك.



كما وافق مجلس الجامعة، على تشكيل لجنة لتخطيط وتنفيذ حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية والسمعة المؤسسية لجامعة جنوب الوادى في مكون التعليم ومكون المستشفيات الجامعية.



ونظر مجلس جامعة جنوب الوادى، فى المسودة الأولية لإنشاء "وحدة الاعلام والتواصل المجتمعي بمستشفيات جامعة جنوب الوادي"، وفي مقترح اللائحة التنفيذية لقانون الإبتكار بالجامعة.



كما نظر مجلس الجامعة، في خطة الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي 2023/2024 بما يتناسب مع أعداد الطلاب والنوع الاجتماعي بكل كلية، ووافق على عودة مسابقة "أجمل مبنى" والتى كانت تعقد ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على قيام مركز التخطيط الإستراتيجي بإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي" 2024 – 2028"، وعلي انعقاد مؤتمر قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، في مدينة مرسي علم في الفترة من 13- 15 سبتمبر 2023.

ووافق مجلس الجامعة، على إصدار مجلة علمية خاصة بكلية الصيدلة تحت مسمى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الصيدلانية، وأحيط المجلس علماً بالخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعى 2023 / 2024.





كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من: الدكتور ياسر رجب على سليمان والدكتور العشماوى عبد الكريم أحمد، بكلية الآداب، والدكتور غادة محمد حسنى النوبى محمد بكلية التربية النوعية، ووافق المجلس على منح اللقب العلمى للدكتور أحمد عزت أحمد عبدالرحمن، لوظيفة استاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتور محمد عبد البارى أحمد ابراهيم، لوظيفة أستاذ بكلية الطب.





كما وافق مجلس الجامعة، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور شوزان نشأت عبد الرازق عبد اللاه، بكلية الاداب، ومنح اللقب العلمى لكل من: الدكتور بخيته حامد ابراهيم، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتور محمد أحمد همام سيد، لوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، والدكتور اسلام جاد الرب أحمد ابراهيم، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.



ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتورة هالة محمد يونس قاسم بكلية الآداب، والدكتورة نشوى محمد عربى، بكلية الطب البيطرى، والدكتورة هالة عبد الراضى حماده أحمد، بكلية التربية النوعية، وكلا من: الدكتور عبد الرحمن خيرى عبد الله، والدكتور محمد محمد عاطف محمد بكلية الطب، والدكتورة مروة مصطفى محمد يوسف، بكلية الهندسة وكل من: الدكتورة مى سيد إسماعيل محمد، والدكتور محمد إسماعيل رشدى عبدالصمد، والدكتورة الشيماء عبدالستار محمد عبدالعال، بكلية الصيدلة، والدكتورة نهى ثابت سعيد إبراهيم بكلية الزراعة.