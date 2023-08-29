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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتي الوفاء الشاملة وقوص الشاملة بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء العمل بالفترة المسائية بكل من عيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا ، وعيادة قوص الشاملة، التابعتين لهيئة التأمين الصحى، وذلك من الساعة ٤ إلي ٨ مساءا، بهدف التخفيف عن أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحى، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية.

 

و أكد محافظ قنا ، بأن ذلك يأتى فى إطار الإهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

 

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وأضاف الداودى، بأن عيادة الوفاء الشاملة بدأت العمل بنظام الفترة المسائية بالفعل منذ الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة قوص الشاملة يوم السبت المقبل الموافق، حيث يتم استقبال منتفعي التأمين الصحي وتقديم الخدمات الطبية لهم في جميع التخصصات الطبية.

 

وقال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إنه إلى جانب عمل العيادات الطبية، فإنه سيتم تشغيل المعمل وإجراء جميع التحاليل الطبية للمرضى، وكذلك مركز الأشعة والصيدلية بكلتا العيادتين خلال الفترة المسائية، لفتح الباب أمام المنتفعين للإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها عيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

 

يُذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، طبقت العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة بقنا، و مجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي ، منذ ١ نوفمبر ٢٠٢٢ ، ليصبح بذلك إجمالي عدد العيادات التي تعمل بنظام الفترة المسائية ٤ عيادات بمحافظة قنا.

 

قنا عيادة الوفاء الشاملة عيادة قوص الشاملة هيئة التأمين الصحي الفترة المسائية قوص

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