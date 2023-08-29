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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق وتشميع 9 منشآت طبية غير مرخصة بمدينة قنا

تشميع منشآت طبية
تشميع منشآت طبية بقنا

 


شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور مصطفى الهوارى، مدير إدارة العلاج الحر، حملة إغلاق لعدد من المنشآت الطبية غير المرخصة والمخالفة للإشتراطات.

 

ضمت الحملة كل من: علاء السيد، مسئول إدارة الأزمات بالوحدة، محمد قرشى، مسئول إدارة المتابعة بالوحدة، محمود عبدالغفار، مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة.

 

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وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إن الحملة تستهدف المرور على جميع المنشآت الطبية والتأكد من وجود تراخيص لها، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٩ منشآت طبية بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وطالب الدكتور مصطفى الهوارى، مدير العلاج الحر، أصحاب المنشآت الطبية الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظاً علي حياة المواطنين، مؤكداً استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة.

 

و أوضح الهوارى، بأنه لا تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.


 

 

تشميع منشآت طبية بقنا

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قنا مديرية الصحة ادارة العلاج الحر المنشآت الطبية غير المرخصة مدينة قنا منشآت طبية بدون ترخيص حياة المواطنين

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