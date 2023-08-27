حميات قنا تنجح في إجراء منظار قنوات مرارية لمريض خمسينى

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن فريق طبي بمستشفي حميات قنا نجح في إجراء منظار للقنوات المرارية لحالة مريض يبلغ من العمر ٥٢ عاماً كان يعاني من إنسداد بالقنوات المرارية وإرتفاع في نسبة الصفراء بالدم.

أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الفريق الطبي تمكن من عمل توسيع بالقنوات المرارية وتركيب دعامة للحالة المرضية، مع تحسن واستقرار الحالة الصحية للمريض، ويخضع حالياً للمتابعة من قِبل الفريق الطبي بالمستشفي لحين التعافى التام.

وأضاف تاوضروس ، بأن الفريق الطبي ضم كل من: الدكتور مصطفي محمود سيد، الأستاذ بجامعة أسيوط، والدكتور شاذلي محمد علي، رئيس وحدة المناظير بحميات قنا ، والدكتور محمد حامد، أخصائي الكبد بالمستشفى.

قال الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفي حميات قنا ، إن العملية تُعد إستمراراً لسلسلة العمليات الدقيقة التي تتبناها المستشفى، من خلال الاستعانة بأساتذة الطب في مختلف جامعات مصر، لتقديم خدمية طبية متكاملة للمرضى.

أضاف مدير مستشفى حميات قنا ، بأن المستشفى مستمر فى تنفيذ مثل تلك العمليات الدقيقة بالمستشفي خدمة لأبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور أحمد مهدى، مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بالوزارة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المُضي قدماً نحو تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة و إجراء أدق العمليات الجراحية بمستشفيات المحافظة.